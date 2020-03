EK voetbal definitief verplaatst naar zomer van 2021

Het Europees kampioenschap voetbal is definitief verplaatst naar de zomer van 2021. Dat meldt de UEFA na overleg met 55 aangesloten bonden en Europese clubs en competities.

© ANP 2020

Eerder meldden de Franse, Noorse en Zweedse voetbalbond al dat het evenement is uitgesteld naar de periode van 11 juni tot en met 11 juli 2021. De UEFA maakt op die manier extra ruimte op de speelkalender, zodat de nationale en Europese competities voor clubs zo snel mogelijk kunnen worden uitgespeeld.Voetbalbond Conmebol nam dinsdag al het besluit om het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal voor landenteams te verplaatsen naar 2021. De Copa América zou plaatshebben in Argentinië en Colombia van 12 juni tot en met 12 juli 2020.Veel Zuid-Amerikaanse topvoetballers spelen in Europese competities.