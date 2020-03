Leontine Borsato schiet in Marrakech gestrande Anouk te hulp

Anouk kan nu ze is gestrand in Marrakech vanwege de coronacrisis op veel hulp rekenen.

© ANP 2020

Ali B zorgde er al voor dat zijn The Voice-collega medicijnen kreeg voor haar astma en dankzij Leontine Borsato verblijft ze nu ook niet langer helemaal alleen op een resort. De zangeres deelde maandag dat ze de okerkleurige stad nog niet kan verlaten en dat ze in haar eentje vastzat op een groot resort. "Ik heb heel veel lieve reacties gehad. Super bedankt. Heel erg schattig en aardig allemaal", reageert Anouk dinsdag op Instagram. Ook de ex van Marco Borsato stuurde haar een "lief berichtje" en bracht haar in contact met de eigenaar van een ander hotel.Anouk werd opgehaald en in het andere hotel "met open armen ontvangen". "Ze zeiden: blijf maar zolang nodig is. Ik ben helemaal 'overwhelmed'. Echt sprakeloos." De zangeres is blij dat ze niet meer alleen is, maar mist haar man en kinderen wel. "Maar het is goed om te weten dat iedereen gezond is."Anouk vertrok vorige week naar Marrakech en zou daar eigenlijk maar een paar dagen blijven. Het land schrapte afgelopen weekend vanwege het coronavirus echter meerdere vluchten naar Europa voor onbepaalde tijd. De zangeres besloot niet zelf gelijk op het vliegtuig te stappen en ouderen en gezinnen voorrang te geven.