België vanaf woensdagmiddag in 'lockdown' om coronavirus

België zal vanaf woensdag tot en met 5 april een 'lockdown' instellen die de bewegingsvrijheid van mensen zal beperken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, meldde de Belgische televisie RTBF.

Belgen mogen dan alleen supermarkten, apotheken en banken bezoeken of voor noodgevallen naar buiten.Bijeenkomsten van mensen zijn verboden. Fysieke activiteiten buiten zijn wel toegestaan zoals wandelen, joggen of fietsen, mits een afstand van 1,5 meter met andere mensen in acht wordt genomen.De politie zal er op toe zien dat de beperkingen worden gehandhaafd, aldus RTBF.