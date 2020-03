Saoedi-Arabië sluit moskeeën voor gebeden

buitenland 17 mrt 21:05

Moskeeganger kunnen in Saoedi-Arabië niet meer terecht in moskeeën voor de dagelijkse gebeden of het wekelijkse vrijdaggebed.

Dat meldt het Saoedische staatspersbureau SPA dinsdag, verwijzend naar een beslissing van de Raad van Geleerden, het hoogste religieuze orgaan van het koninkrijk. De maatregel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen.

Het gezamenlijke gebed wordt in de twee heilige moskeeën in Mekka en Medina nog wel voortgezet. Andere moskeeën in het land zullen de deuren tijdelijk sluiten maar blijven de adhan nog wel uitvoeren. De oproep tot het gebed zal mensen opdragen om thuis te bidden in plaats van naar de moskee te komen, meldt SPA.

De Saoedische Minister van Islamitische Zaken Abdulatif al-Sheikh vertelde op de staatstelevisie dat de sanitaire faciliteiten, de wasruimtes en de faciliteiten voor de dodenwassing open zullen blijven, maar dat de toegang beperkt zal worden tot een minimum aantal mensen. Bidden voor de doden is alleen toegestaan ​​op de begraafplaats, niet in de moskee, voegde hij eraan toe.

Saoedi-Arabië heeft drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het dodelijke longvirus tegen te gaan. Deze omvatten het opschorten van de Umrah-bedevaart , het stopzetten van alle internationale vluchten en het sluiten van scholen en de meeste openbare instellingen.

Het koninkrijk heeft ook het werk voor alle overheidsmedewerkers opgeschort, behalve die in de gezondheids-, militaire en veiligheidssector. Saoedische media meldden dat de ministerraad de reguliere vergaderingen voor deze week en volgende week heeft uitgesteld.

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman sprak telefonisch met de Franse president Emmanual Macron en de Indiase premier Narendra Modi om te praten over de wereldwijde inspanningen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen.

Het naburige Bahrein, dat 227 gevallen en de enige dood tot dusver onder de Arabische Golfstaten heeft gemeld, heeft maatregelen aangekondigd om de economische gevolgen tegen te gaan, waaronder het dekken van elektriciteits- en waterrekeningen voor particulieren en bedrijven en het vrijstellen van toeristenfaciliteiten van belastingen voor een periode van drie maanden. © MAROKKO.NL 2020