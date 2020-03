Premier Rutte: Nederland gaat voorlopig niet in lockdown

Nederland gaat niet zoals België en Frankrijk in 'lockdown'.





De regeringsleiders hebben ook afgesproken dat er 'voorrangsstroken' bij de grenzen voor vrachtwagens komen om een soepele aanvoer van voedsel en medicijnen te garanderen. "We doen alles wat nodig is en zullen niet aarzelen aanvullende maatregelen te treffen als de situatie evolueert", zei Europees Commissiewoordvoerder Ursula von der Leyen na afloop van de elektronische top. "Het virus is de vijand."



De traditionele EU-lentetop, die eind 26 en 27 maart in Brussel zou worden gehouden, wordt geschrapt. De leiders zullen eind volgende week opnieuw per videoconferentie overleggen over de situatie en nieuwe maatregelen.

De EU-leiders hebben tijdens hun videoconferentie over maatregelen in verband met het coronavirus wel afgesproken dat alle lidstaten "minimaal op oranje" gaan, maar elk land beslist zelf of het het maatschappelijk leven tijdelijk helemaal platlegt. Nederland kiest daar nu niet voor, herhaalde premier Mark Rutte dinsdagavond.