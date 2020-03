Renault schorst alle activiteiten in Marokko

Dat meldt de Franse onderneming dinsdag in een verklaring. De maatregel is een gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en heeft direct effect op zo'n 11.000 werknemers verdeeld over de twee fabrieken. Waar mogelijk zullen werknemers vanuit huis werken. Dit betreft echter een klein deel van de werknemers.





Het stilleggen van de productieactiviteit is een gevolg van de preventiemaatregelen van de Marokkaanse regering die als doel hebben om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook zijn een aantal leveranciers gestopt met het leveren van onderdelen.



Het hervatten van de productieactiviteit zal plaatsvinden zodra de omstandigheden dit toelaten, belooft het management. "We zullen passende maatregelen nemen om effectief te reageren op de internationale vraag", sluit de verklaring af.