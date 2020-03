Ziekenhuisdirecteur ontslagen na video van quarantaineafdeling (video)

buitenland 17 mrt 22:01

In de 5-minuten durende video loopt de vrouw vrij rond op de afgezonderde afdeling van een ziekenhuis in Salé en vertelt ze over de slechte hygiëne en verzorging

De vrouw ligt naar eigen zeggen al drie dagen op de quarantaine-afdeling van het ziekenhuis en klaagt over de slechte hygiëne en passieve houding van artsen en verpleegkundigen. In de video ligt de afdeling er verlaten bij en kan de vrouw zonder problemen een aangrenzende kamer bezoeken.

De afdeling wordt volgens de vrouw compleet genegeerd. Ze heeft na drie dagen geen schoonmaker gezien en na meermaals geklaagd te hebben over de hygiëne kreeg ze een trekker en een dweil en heeft ze haar eigen kamer moeten schoonmaken.



Het ontbijt van de dag daarvoor staat nog steeds op de gang. Ook heeft het drie dagen geduurd voordat de vrouw eindelijk zeep kreeg. Ze hekelt de slecht staat van de faciliteiten en het gebrek aan basisvoorzieningen zoals warm water of een douche.

Ook klaagt de vrouw over de houding van de artsen tegenover de patiënten. "Ze praten met ons vanuit de deuropening en vragen de patiënt om niet in de buurt te komen".

De video wordt veel gedeeld op sociale netwerken. Het Ministerie van Volksgezondheid is een onderzoek gestart en heeft de directeur van het ziekenhuis ontslagen, meldt een woordvoerder van het ministerie tegen nieuwsdienst Yabiladi.

De woordvoerder liet echter ook weten dat er aangifte is gedaan tegen de vrouw omdat ze zonder toestemming het verplichte isolement heeft verbroken door zonder toestemming haar kamer te verlaten. "Ze bracht zo haar leven en dat van de andere patiënten in gevaar", aldus de woordvoerder. "De gezondheidstoestand van de patiënten zijn stabiel en geven geen reden tot bezorgdheid maar haar daad had de situatie kunnen verergeren". © MAROKKO.NL 2020