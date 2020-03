139 coronapatiënten op de intensive care

Van de Nederlandse patiënten met het coronavirus liggen er dinsdag 139 op de intensive care. Een dag eerder ging het volgens de Nederlandse ic-artsen nog om 96 patiënten.

© ANP 2020

Er zijn zorgen of er wel genoeg bedden op de intensive care zijn voor het groeiende aantal coronapatiënten dat er slecht aan toe is. De ziekenhuizen maken nu zoveel mogelijk plaatsen vrij en kunnen dan 575 van deze patiënten aan, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.Ziekenhuizen proberen ook bijvoorbeeld operatiekamers in gebruik te nemen als ic-ruimtes. Met zulke maatregelen hopen ze nog eens 350 plaatsen te winnen.De Nederlandse Vereniging van Intensive Care meldt iedere dag op haar website hoeveel coronapatiënten zo ziek zijn dat ze op de intensive care worden verpleegd.