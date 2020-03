China begint proef bij mensen met vaccin tegen coronavirus

In China wordt begonnen met het uitproberen bij mensen van een "doeltreffend" vaccin tegen het nieuwe coronavirus.

Het ministerie van Defensie in Peking heeft bekendgemaakt dat het vaccin is ontwikkeld onder leiding van epidemioloog Chen Wei. Het is het inmiddels getest en goedgekeurd. Het wordt nu ook op mensen toegepast. Het defensieministerie omschrijft het als veilig en doeltreffend en er worden voorbereidingen getroffen voor de massaproductie ervan, meldde het Spaanse persbureau Europa Press.In februari stelden de Chinese autoriteiten dat ze verwachten in april te kunnen beginnen met het uitproberen van een vaccin bij mensen. In verscheidene landen wordt vooruitgang gemeld bij de ontwikkeling van een vaccin, maar het kan maanden duren voor die uiteindelijk voor veel patiënten beschikbaar zijn.Tal van wetenschappers, onderwijsinstellingen en bedrijven hopen als eerste met een bruikbaar medicijn te komen. In China alleen al wordt druk aan zeker negen mogelijke vaccins gewerkt. Een betrokken Chinese wetenschapper, Wang Junzhi, zei tegen The South China Morning Post dat "wij (China) niet langzamer dan andere landen zullen zijn" bij het maken van een vaccin.