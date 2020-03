Anouk kan nog niet weg uit Marrakech en krijgt paniekaanval (video)

Anouk zit nog steeds vast in Marrakech vanwege het coronavirus.

Op Instagram laat ze in een video weten dat ze de afgelopen nacht slecht geslapen heeft en zelfs een paniekaanval kreeg." Denk echt dat dit komt door de spanning van alles. Ik ben bang dat als ik het virus krijg, dat het niet heel positief afloopt. ".





De zangeres, die zware astma heeft, vertrok vorige week naar Marrakech en zou daar eigenlijk maar een paar dagen blijven. Marokko schrapte afgelopen weekend vanwege het coronavirus echter meerdere vluchten naar Europa voor onbepaalde tijd. Nu zit ze vooralsnog vast in een hotel. "Ik had gister een ticket naar Parijs kunnen bemachtigen, maar heb het toch gecanceld. Er is daar geen hotel meer te krijgen en alles is daar ook in lockdown."













© ANP 2020

Anouk is vooral bang voor haar eigen gezondheid. "Het is voor mij niet handig om tussen veel mensen te staan op een vliegveld. Ik ben echt geen hypochonder of zo, maar ik heb hier geen goed gevoel over. Het is best een beetje eng allemaal."Hoewel de zangeres veel lieve berichtjes krijgt van mensen die haar steunen, heeft ze ook een boodschap voor "een paar pannenkoeken" die haar verwijten dat het haar eigen fout is geweest om naar Marrakech af te reizen. "Op het moment dat ik het vliegtuig instapte, maakte iedereen zich nog geen zorgen. Als ik had geweten dat er een kans was geweest dat ik niet meer terugkwam, had ik het natuurlijk niet gedaan. Hou gewoon je waffel dicht! Het is totaal onnodig om in deze tijd mensen een nog rotter gevoel te geven. Focus je op mensen helpen en steunen en maak jezelf nuttig zou ik zeggen."