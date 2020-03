Touriya Haoud optimistisch na eerste chemokuren

Model en actrice Touriya Haoud (42) kreeg dit jaar te horen dat ze lymfeklierkanker heeft. Inmiddels heeft ze drie chemokuren ondergaan.

Voogdijzaak

© ANP 2020

"Ik ben in februari begonnen en de eerste reeks is goed aangeslagen. Godzijdank is het niet uitgezaaid," zegt ze in een interview met Privé. In het weekblad is ze zeer openhartig over haar ziekte: "Ik heb deze week mijn volgende chemokuur en dan gaan ze een scan doen om in mijn borstkas te kijken. Als de kanker voldoende is geslonken, gaan ze dat met radiotherapie verder behandelen. In het ergste geval moet ik mijn chemokuur helemaal afmaken tot eind mei, maar de dokter is voorzichtig optimistisch. Het gaat de goede kant op met mijn bloedwaarden en ik ben op gewicht gekomen."Haoud had voordat de diagnose werd gesteld, last van vermoeidheidsklachten en dacht eerst aan stress. Haoud denkt dat de jarenlange stress die ze had de oorzaak is van haar ziekte.De actrice was lange tijd in een slepende voogdijzaak verwikkeld met Greg, haar ex-man, maar kan ook op dat vlak positief nieuws melden: "Greg is ook geschrokken. We hebben nu eindelijk goede afspraken kunnen maken. Vanaf 1 juni kom ik voor 50 procent in Nederland wonen. De andere helft ben ik bij de kinderen in Charlotte, vlakbij New York. Eindelijk heb ik rust in mijn leven."