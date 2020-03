Geëmotioneerde Anouk besluit om in Marrakech te blijven

nouk laat haar volgers weten dat ze voorlopig in Marrakech blijft. Het was "de moeilijkste beslissing ooit", zegt ze in een video op haar Instagram.

"Ik kan morgen een ticket krijgen om naar huis te gaan, waar ik superblij van word. Maar het beangstigt me heel erg. Alles in mijn lichaam schreeuwt: niet tussen de mensenmassa's gaan zitten", zegt de zichtbaar geëmotioneerde zangeres. "Ik heb overlegd met mijn longarts. Zij zei dat ik beter niet in lange rijen moet staan en in een ruimte moet zitten met andere mensen, zoals in een vliegtuig", zegt de zangeres, die zware astma heeft. "Ik ben gewoon zo bang dat ik het oppak en meeneem naar huis. Dit is echt een groot dilemma. Ik wil gaan, maar ik vind het een te groot risico."Terwijl Anouk met een brok in haar keel vecht tegen de tranen zegt ze dat ze zich een slechte moeder voelt als ze niet het vliegtuig ingaat, omdat ze dan niet bij haar kinderen kan zijn. "Maar ik moet ook denken aan de lange termijn en zorgen dat ik veilig blijf." Haar vriend Dominique heeft thuis alles onder controle samen met opa, zegt ze. "Hij wil sowieso niet dat ik naar huis kom en het risico loop dat ik het oppik."De zangeres vertrok vorige week naar Marrakech en zou daar eigenlijk maar een paar dagen blijven. Marokko schrapte afgelopen weekend vanwege het coronavirus echter meerdere vluchten naar Europa voor onbepaalde tijd. Nu zit ze vooralsnog vast in een hotel.