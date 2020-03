Eurovisiesongfestival afgelast

Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam gaat niet door vanwege de coronacrisis. Dat heeft de organisatie, de European Broadcasting Union EBU, bekendgemaakt.

Het songfestival wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. De EBU zegt geen enkel risico te willen nemen met de gezondheid van artiesten, medewerkers, fans en bezoekers. De drie organiserende omroeporganisaties (NPO/NOS/AVROTROS) en de gemeente Rotterdam hebben begrip voor de beslissing.NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman: "Dit besluit van de EBU was onvermijdelijk, gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen". Songfestivalwethouder Said Kasmi van de gemeente Rotterdam zegt het erg jammer te vinden, "maar het enige verstandige besluit. Het is meer dan logisch dat ook wij nu een pas op de plaats maken.’’Rotterdam laat weten klaar te staan om het evenement op een ander tijdstip te organiseren. De organisaties zeggen dat '’in deze buitengewone tijden garanties niet zijn te geven. Maar het is zowel voor de EBU, als voor NPO/NOS/AVROTROS, als voor de gemeente Rotterdam het meest logische scenario als het 65ste Eurovisie Songfestival op een ander moment alsnog in Nederland plaatsvindt.’’Sietse Bakker, producent van het evenement, begrijpt dat veel mensen teleurgesteld zijn dat het songfestival 2020 niet doorgaat: "Voor de artiesten uit 41 deelnemende landen, onze openings- en intervalacts die hun hart en ziel hebben gestoken in hun optreden is dat enorm teleurstellend.’’