Aantal coronabesmettingen in Duitsland boven de 10.000

Het aantal besmettingen in Duitsland met het nieuwe coronavirus is tot boven de 10. 000 gestegen. Dat melden Duitse media woensdag.

Bondskanselier Angela Merkel zal zich woensdagavond in een televisietoespraak tot de bevolking richten. Volgens de laatste stand eind woensdagochtend hebben in Duitsland 10.087 mensen het virus onder de leden. Er zijn 26 mensen aan de gevolgen van de besmetting overleden.De Duitse gezondheidsorganisatie Robert Koch-Institut roept iedereen op zich aan alle hygiëneregels en andere maatregelen te houden om een moeilijk te controleren uitbreiding van het virus te voorkomen. Anders kunnen er binnen enkele maanden tot tien miljoen geïnfecteerden in Duitsland zijn, luidt de waarschuwing.Volgens een woordvoerder van de Duitse regering zal Merkel in haar toespraak geen nieuwe maatregelen aankondigen. Ze zal een oproep doen aan de inwoners om de huidige beschermende maatregelen ter harte te nemen.