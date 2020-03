Consul deelt geld uit aan gestrande Marokkanen in Algeciras (video)

buitenland 18 mrt 15:07

In de video is te zien hoe Mohamed Rafaoui, de consul-generaal van Marokko, in Algeciras biljetten van €50 uitdeelt aan Marokkanen aan boord van een touringcar met bestemming Italië

Europese Marokkanen die op weg waren naar het vaderland kwamen vast te zitten in Algeciras nadat de Marokkaanse autoriteiten alle passagiersverbindingen hadden opgeschort . Zo ook een groep Italiaanse Marokkanen die al drie dagen zijn gestrand in de Spaanse havenstad.

Het lot van de Marokkanen is niet onopgemerkt gebleven, de burgemeester van de stad, Jose Ignacio Landaluce, vroeg Madrid om hulp bij het op weg helpen van de gestrande reizigers. De groep bestaat uit zo'n 200 personen, onder wie zwangere vrouwen en ouderen, bericht de Spaanse krant El Espanol.



De consul draagt ​​een mondkapje en betaalt de chauffeur een bedrag van €2.000 om de groep gestrande reizigers terug te brengen naar Italië. In het zwaar getroffen land is het aantal doden door het coronavirus gestegen tot boven de 2500. Het aantal besmettingen steeg van 27.980 naar 31.506.

