Marokko: Alleen naar buiten indien noodzakelijk (video)

Lokale veiligheidsdiensten zijn de straat opgegaan om gezinnen aan te sporen kinderen thuis te houden

In Marokko worden sinds vandaag burgers opgeroepen tot meer sociaal isolement en enkel naar buiten te gaan indien noodzakelijk voor werk of boodschappen. In een gezamenlijke verklaring van de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken worden burgers verzocht de instructies op te volgen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.





Voorafgaand aan de verklaring gingen lokale autoriteiten in het hele land de straat op om burgers te vragen de preventieve maatregelen serieus te nemen. Meerdere video's van ambtenaren die met luidsprekers door straten rijden verschenen dinsdag op sociale netwerken.









Volgens de verklaring zullen lokale autoriteiten, veiligheidsdiensten en de koninklijke gendarmerie de komende dagen burgers aansporen de preventiemaatregelen te respecteren.





In de verklaring verzekerden de ministeries dat burgers zich geen zorgen hoeven te maken over de voedselvoorziening en dat voldoende maatregelen zijn genomen om de aanvoer en distributie van levensmiddelen in heel Marokko te garanderen. Iedereen wordt aangespoord de hygiënische en fysieke veiligheidsinstructies op te volgen. Ook worden mensen verzocht zich te melden bij symptomen van het coronavirus.









