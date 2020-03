Italiaanse Marokkanen stellen appartementen in Marokko beschikbaar aan gestrande landgenoten (video)

"Mijn naam is Nabil, ik ben Marokkaan en ik woon al 20 jaar in Bologna. Ik stel mijn appartement in Fez in Marokko beschikbaar voor Italianen die huisvestingsproblemen hebben in Marokko. We hopen dat alles goed gaat", zegt de in Italië woonachtige Nabil in de video. Volgens de Italiaanse nieuwsdienst Le Iene is Nabil verre van de enige met een dergelijke boodschap.