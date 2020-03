Italië meldt 475 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Dat is het hoogste aantal op één dag van welk land dan ook sinds het eerste besmettingsgeval eind vorig jaar in China werd ontdekt.

Lombardije

Het totale aantal sterfgevallen in Italië bedraagt nu 2978, meer dan de helft van alle gevallen buiten China, terwijl het aantal infecties steeg tot 35.713. De vorige recordhoogte van 368 doden op één dag werd ook genoteerd in Italië, op zondag.Italië, met 60 miljoen inwoners, heeft nu 34,2 procent van alle sterfgevallen geregistreerd die officieel zijn toegeschreven aan COVID-19 over de hele wereld.De aantallen binnen Italië zelf bleven stabiel, met twee derde van de sterfgevallen - in totaal 1959 - in de noordelijke regio Lombardije rond Milaan, de Italiaanse financiële en modehoofdstad.De naburige regio Emilia-Romagna telt in totaal 458 dodelijke slachtoffers en de regio Piemonte 154 doden.