Zorgminister Bruins onwel in Tweede Kamer

18 mrt

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is tijdens een Kamerdebat over het coronavirus in elkaar gezakt door "oververmoeidheid". Het was een flauwte, laat de minister op Twitter weten.





De minister kreeg het in het debat zwaar te verduren. Veel Kamerleden zijn ontevreden over zijn inschatting van de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg en zijn aanpak om de spullen te krijgen. Hij deed onder druk van de oppositie een aantal toezeggingen. Het coronadebat duurde al de hele middag. © ANP 2020 "Inmiddels gaat het weer beter", maar de minister gaat wel "naar huis om vanavond uit te rusten". De "intensieve weken" zijn Bruins te veel geworden, denkt hij. De minister is de spil van het kabinet in de strijd tegen het oprukkende virus. Hij hoopt dat hij donderdag "weer aan de slag kan om de coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden" en dankt voor "al jullie steun van zojuist".Bruins zakte in de Tweede Kamer opeens achter het spreekgestoelte ineen en lag even op de grond. Hij werd overeind geholpen door zijn toegesnelde collega Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Daarop liep Bruins samen met de anderen weg. Het debat werd meteen geschorst.De minister kreeg het in het debat zwaar te verduren. Veel Kamerleden zijn ontevreden over zijn inschatting van de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg en zijn aanpak om de spullen te krijgen. Hij deed onder druk van de oppositie een aantal toezeggingen. Het coronadebat duurde al de hele middag.