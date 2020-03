Beeldkwaliteit Netflix mogelijk lager door coronacrisis

De coronacrisis heeft mogelijk ook gevolgen voor de beeldkwaliteit van streamingplatformen als Netflix. Een lagere kwaliteit moet overbelasting van het internet voorkomen.

© ANP 2020

Het is een van de voorstellen die de Europese Commissie in Brussel met Netflix heeft besproken. De commissie roept de streamingplatformen op met internetaanbieders samen te werken en hun doorvoer van data aan te passen. Het idee is om de scherpe HD-kwaliteit, die meer capaciteit vergt, automatisch naar standaard te verlagen als er op het net te veel data worden gebruikt. Brussel maakt zich zorgen dat het groeiende gebruik van videostreamingsdiensten het internet kunnen 'verstoppen'.Door allerlei maatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van bioscopen, cafés en theaters, zoeken steeds meer mensen voor vertier hun toevlucht tot het internet. Daarnaast werken steeds meer mensen thuis en maken daarbij gebruik van het internet (zoals voor videoconferenties).