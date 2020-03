Aantal coronabesmettingen Marokko opgelopen tot 54

Marokko bevestigt woensdag tien nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid woensdagavond bekend gemaakt. Alle nieuwe patiënten zijn afgezonderd en ontvangen medische zorg in lokale ziekenhuizen.









De Marokkaanse minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb zei woensdag dat het land zich momenteel in de overgangsfase bevindt en dat het einde van de eerste fase in zicht is. De aankondiging van een reeks nieuwe, veel ingrijpendere preventiemaatregelen, lijkt daarmee aanstaande.

© MAROKKO.NL 2020