Politie bereidt zich voor op scenario lockdown

In die situatie zou de politie zo'n noodverordening moeten handhaven en indien nodig de "sterke arm moeten tonen". Dat zei Max Daniel, coördinator corona van de Nationale Politie, woensdag in actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Daniel voegde daar wel aan toe dat de politie zich op alle mogelijke scenario's voorbereidt.Bij de handhaving zou de politie dan optreden zoals normaal, zegt Daniel. "Mensen aanspreken op hun gezond verstand. Het voordeel in zo'n situatie is dan wel dat we hier te maken hebben met een griepvirus dat gezien wordt als een gemeenschappelijke vijand. Wij hoeven dan niemand het probleem uit te leggen, namelijk het risico van besmetting."Daniel denkt dat mensen een lockdown zullen accepteren, zolang ze begrijpen waarom de maatregel nodig is. "Dat kan veranderen als ze het niet meer snappen of gaan denken dat het niet meer effectief is. Dan wordt het ingewikkelder om mensen te overtuigen zich aan de regels te houden en ingewikkelder om te handhaven. Dan geldt de sterke arm en moet je kunnen doorpakken."Zelfs in zo'n situatie verwacht hij echter "minimale aantallen" van mensen die regels gaan overtreden.Op dit moment zijn er nergens problemen wat betreft de openbare orde, aldus Daniel. "Incidenten zijn op de vingers van een hand te tellen."