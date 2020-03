Coronabesmettingen Marokko opgelopen tot 61

Marokko bevestigt donderdag zeven nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid vandaag bekend gemaakt. De Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb zei dat de huidige fase vooral vereist dat Marokkanen de sociale afstand vergroten door zichzelf thuis te isoleren.









Volgens Ait Taleb is de situatie nog steeds onder controle maar is het noodzakelijk dat men de preventiemaatregelen respecteert. Vooralsnog zijn de meeste besmettingen in het buitenland opgelopen. Als het aantal lokale besmettingen toeneemt is het einde van de eerste fase in zicht en kan het land rekenen op een nieuwe reeks, veel ingrijpendere, preventiemaatregelen.

