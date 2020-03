Rutte: Er is genoeg wc-papier. We kunnen tien jaar poepen

Premier Mark Rutte heeft donderdag medewerkers van een grote AH-supermarkt in Den Haag een hart onder de riem gestoken in de drukte die ze ervaren doordat mensen massaal spullen zijn gaan hamsteren.









De premier bekeek hoe er



Vakkenvullers vertelden tegen Rutte hoe zij zelf proberen klanten op voldoende afstand te houden in verband met besmettingsgevaar. Soms buitelden klanten over elkaar en winkelmedewerkers heen om spullen te pakken. Sommige vakkenvullers zetten daarom kratten om zichzelf heen als zij de schappen bijvullen of ze doen net alsof ze niezen om klanten op afstand te houden. In andere supermarkten worden soortgelijke maatregelen genomen.

Vooral met de behoefte aan wc-papier speelde Nederland zich via sociale media internationaal in de kijker. Hamsteren is níet nodig, herhaalde Rutte voor de NOS-camera. Ook wc-papier is er genoeg in heel Nederland, zei hij tegen een klant. "Er is zoveel. We kunnen tien jaar poepen".