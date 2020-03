Ook in Marokko wordt opgeroepen tot applaus voor zorgpersoneel (video)

In navolging van andere landen waar burgers massaal hebben geapplaudisseerd voor zorgverleners wordt nu ook in Marokko opgeroepen deel te nemen aan de steunbetuiging. Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid roept via sociale netwerken op om omstreeks 19:00 uur te applaudisseren voor artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorg, die dag in dag uit mensen met het coronavirus helpen.









Het ministerie roept op om dagelijks te applausdieren zolang de coronacrisis voortduurt. "Als teken van liefde en waardering, waarmee we onze solidariteit en onze toewijding bevestigen door thuis te blijven om onze gezondheid en veiligheid te behouden", aldus het ministerie.