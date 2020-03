Minister Bruins van Medische Zorg treedt af

De oververmoeide minister Bruno Bruins (Medische Zorg) stapt op.

Bruins, die de strijd tegen het coronavirus coördineerde en al wekenlang lange dagen maakt, zakte woensdag in elkaar tijdens een Kamerdebat. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) neemt voorlopig Bruins' taken over. Bruins' ministerie liet eerder op de dag nog weten dat het goed ging met de minister, maar dat hij wel een paar dagen thuis zou werken. De dokter zou Bruins hebben geadviseerd wat rust te houden.

De VVD-bewindsman, wekenlang de spil van het kabinet in de coronacrisis, zakte woensdagavond na een urenlang debat in de Tweede Kamer opeens achter het spreekgestoelte ineen en lag even op de grond. Nadat hij overeind was geholpen en weggeleid, liet hij weten dat het weer goed met hem ging en dat hij hoopte snel weer de strijd aan te binden met de pandemie.Maar dat blijkt te optimistisch. Bruins heeft de koning zijn ontslag aangeboden en dat is hem "op de meest eervolle wijze verleend", laat het kabinet van de koning weten. "Onder dankbetuiging voor zijn vele en gewichtige diensten."