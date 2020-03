VS gaat nationale garde inzetten in strijd tegen coronavirus

De Amerikaanse nationale garde wordt ingezet in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Dat heeft het hoofd van de troepen donderdag laten weten.

Tienduizenden leden van de garde zijn paraat. De National Guard is een onderdeel van de reservestrijdkrachten. "Het is nog lastig om in te zien waar ze precies voor gebruikt gaan worden", aldus generaal Joseph Lengyel. De troepen zouden kunnen worden ingezet om zorgpersoneel te ondersteunen, maar ze kunnen ook politietaken overnemen.In de Verenigde Staten zijn zeker 10.780 mensen besmet met het longvirus en 160 mensen overleden.