Wereldwijd meer dan 84.000 coronapatiënten hersteld

De provincie Hubei in China telt het hoogste aantal herstelde personen. Italië, het huidige epicentrum van het coronavirus, telt er 4.025

Dat meldt de wetenschappelijke afdeling van Johns Hopkins University (JHU). In totaal zijn in China 70.425 personen hersteld van het virus, waarvan 57.678 in de provincie Hubei, de Chinese provincie waar het virus afgelopen december voor het eerst opdook.





Buiten China is het aantal herstelde mensen met 5.389 in Iran het grootste, gevolgd door Italië (4.025), Zuid-Korea (1.504), Spanje (1.081), Japan (144), Singapore (114), VS (106), Duitsland (105), Hong Kong (95), Verenigd Koninkrijk (65), Maleisië (60), Zweden (16), Zwitserland (15), India (14), Pakistan (13), Frankrijk (12), Indonesië (11), Griekenland (8).





In Marokko zijn twee mensen van het longvirus hersteld. In Nederland wordt niet bijgehouden hoeveel mensen er zijn genezen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).









Volgens JHU zijn wereldwijd meer dan 219.000 mensen besmet, het dodental bedraagt meer dan 8.900.

