Marokko meldt tweede herstelling coronavirus

Dat meldt het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid donderdag.

De herstelde patiënt was de eerste die het virus in Marokko opliep in plaats van in het buitenland. De vrouw raakte besmet door contact met haar man, meldt de Marokkaanse televisiezender 2M.





Het herstel van vandaag is het tweede in zijn soort in Marokko. Het ministerie van Volksgezondheid melde eerder dat de eerste patiënt die in Marokko positief testte op COVID-19 op 13 maart was hersteld.





In Marokko zijn tot nu toe twee patiënten overleden aan het longvirus: een 89-jarige vrouw , die in februari vanuit Italië in Marokko aankwam, en een 75-jarige man uit Sale. Beide patiënten hadden onderliggende gezondheidsproblemen.

