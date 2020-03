Marokko arresteert vlogster wegens nepnieuws coronavirus (video)

Ook ontstond veel ophef nadat een man in een video onterecht beweerde dat bij Marokkaanse repatrianten het coronavirus was vastgesteld. De man verscheen in de video gekleed in beschermende kleding en mondkapje en beweerde werkzaam te zijn in het Sidi Said Ziekenhuis in Meknes, waar de repatrianten werden opgenomen na terugkomst uit het Chinese Wuhan