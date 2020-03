Rutte: houd allemaal zeker 1,5 meter afstand

Premier Mark Rutte roept iedereen op om echt 1,5 meter afstand te houden van elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen.

Hij zei dat hij nog vaak genoeg ziet dat mensen toch te dicht bij elkaar komen. Je hoeft je zelf niet ziek te voelen, maar je kunt het virus wel hebben en overbrengen aan anderen, zei hij. "Ik zie mensen in parkjes die het gezellig met elkaar hebben. Heel leuk natuurlijk, maar doe het niet. Houd die afstand", benadrukte Rutte nogmaals. Het is essentieel om kwetsbare mensen te beschermen, zei hij tijdens een persconferentie na overleg van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), waarin de meest betrokken ministers zitten.Ook in supermarkten is de ervaring van vakkenvullers dat mensen te dichtbij komen en "in hun nek hijgen" om bij de spullen te komen. Rutte hoorde dat donderdagochtend tijdens een bezoek aan een supermarkt in Den Haag.Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt dat mensen het nu niet meer kunnen afdoen als een "zielig griepje". "Niet doen. Nu even niet. Hier past geen eigenwijsheid."