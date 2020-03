Angst besmettingsrisico coronavirus in Marokkaanse kinderbeschermingscentra

Risico's die met name te wijten zijn aan beperkte financiële middelen en overbevolking in de verschillende centra voor kinderbescherming in Marokko

In een brief wijst de president van het Openbaar Ministerie, Mohamed Abdennabaoui, op de aanzienlijke risico's van de verspreiding van het coronavirus waaraan minderjarigen in de kinderbeschermingscentra worden blootgesteld. De brief is gericht aan gerechtshoven, officieren van justitie en magistraten van het Openbaar Ministerie belast met minderjarigen.





Abdennabaoui benadrukt de ernst van het besmettingsrisico en vraagt aan de ontvangers van de brief om te voorkomen dat gedurende de corona-epidemie kinderen worden toegewezen aan de kinderbeschermingscentra, tenzij strikt noodzakelijk. Abdennabaoui stelt ook de vraag of het mogelijk is dat kinderen tijdelijk teruggeplaatst kunnen worden bij families als hun rechtssituatie en hun belangen dit toelaten.

