Ministerie van Onderwijs waarschuwt voor studeren in groepsverband

Het Marokkaanse Ministerie van Onderwijs waarschuwde woensdag voor privé- en persoonlijke bijles of studeren in groepsverband.

Onderwijsinstellingen zijn sinds maandag 16 maart tot nader order gesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Scholieren en studenten worden opgeroepen om thuis te blijven en de lessen op afstand te volgen en niet te studeren in groepsverband.





Om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen zijn scholen in Marokko deze week gestart met het geven van les op afstand via het internet. Ook wordt via TV-zender Attaqafiya (Arrabiya) van 8.30 uur tot 18.00 uur lessen uitgezonden voor verschillende niveaus.

© MAROKKO.NL 2020