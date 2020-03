Ook Badr Hari roept iedereen op thuis te blijven tijdens coronacrisis

Badr Hari plaatste op zijn Instagram een foto met zijn vader en zijn dochtertje. "We moeten de door onze regeringen genoemde maatregelen zeer serieus nemen.", schrijft Hari.

"Zelfs als je jong en gezond bent en geen symptomen vertoont, laten we allemaal samenwerken om degenen te beschermen die bescherming nodig hebben", leest de rest van het bericht.

Badr Hari vecht op 20 juni in Ahoy tegen de Roemeen Adegbuyi . Het wordt het eerste optreden van Hari sinds hij in december in het uitverkochte Arnhemse GelreDome uitkwam tegen Rico Verhoeven. Hari raakte geblesseerd en moest opgeven. Daarvoor had hij in de partij Verhoeven al twee keer tegen het canvas geslagen.