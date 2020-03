2000 DH looncompensatie bij ontslag door coronacrisis

De nettovergoeding komt bovenop eventuele andere gezinstoelagen en tegemoetkomingen

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Financiën donderdag. De compensatie is voor iedereen die aangesloten is bij het sociale zekerheidsfonds en na februari zijn of haar baan is kwijtgeraakt als gevolg van het coronavirus.





De verklaring van het ministerie komt nadat Marokkaanse banken aankondigden hun klanten te hulp te schieten. Klanten kunnen tot 30 juni uitstel van rente en aflossing aanvragen als ze door de coronacrisis hun lening of hypotheek niet kunnen betalen.

© MAROKKO.NL 2020