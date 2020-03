Steeds meer Europese landen krijgen hulp uit China bij de aanpak van de coronacrisis.

De regering van Oekraïne maakte vrijdag bekend dat de komende dagen miljoenen testkits, mondkapjes en medische apparatuur worden verwacht. Peking is bezig met een diplomatiek charmeoffensief en heeft medisch materieel, zoals mondmaskers en testkits, verstrekt aan landen in de hele wereld. Ook stuurde Peking medische teams naar het zwaar getroffen Italië , dat wereldwijd het hoogste dodental heeft gemeld.Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, zei deze week dat China 2 miljoen medische maskers naar Europa stuurt. "We zijn dankbaar voor de Chinese steun", stelde ze.Ook landen als de Filipijnen, Pakistan, Iran en Irak hebben hulp gekregen uit China. De Chinese staatskrant People's Daily benadrukte donderdag in een commentaar dat China zich opstelt als een verantwoordelijke grootmacht die goed samenwerkt met andere landen.De relatie met de Verenigde Staten kwam door de uitbraak juist verder onder druk te staan. Het valt in China slecht dat president Donald Trump spreekt over het "Chinese virus", terwijl Washington verontwaardigd is over de uitwijzing van Amerikaanse journalisten door de Chinese overheid.Het coronavirus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld. In China worden inmiddels nauwelijks nog nieuwe besmettingen gemeld Peking probeert zich volgens waarnemers nu te profileren als redder van andere landen, nadat het eerder kritiek had gekregen op de wijze waarop in eerste instantie is omgegaan met de uitbraak.