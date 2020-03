Marokko in lockdown vanaf vrijdag 18:00 uur

De Marokkaanse autoriteiten hebben nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus





Volgens de verklaring van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het niet de bedoeling dat het land volledig stil komt te liggen. Personen met vitale beroepen zijn uitgezonderd van de lockdown, daaronder vallen onder meer mensen die werkzaam zijn bij supermarkten, apotheken, banken, benzinestations, medische klinieken en telecombedrijven. Deze personen moeten wel een ondertekend document van werkgever of leidinggevende hebben.





De lockdown is geen verrassing. In Marokko worden burgers al dagen lang opgeroepen tot meer sociaal isolement en enkel naar buiten te gaan indien noodzakelijk voor werk of boodschappen. Lokale veiligheidsdiensten reden met luidsprekers rond om burgers aan te zetten de preventiemaatregelen te respecteren.





© MAROKKO.NL 2020

Marokko heeft donderdagavond de noodtoestand uitgeroepen en vanaf vrijdag 18:00 gaat het land tot nader order in lockdown. De maatregel houdt in dat men enkel de deur uit mag gaan als daar een gegronde reden voor is. De politie en koninklijke gendarmerie zullen de nieuwe maatregelen handhaven.