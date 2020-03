Saoedi-Arabië schorst gebeden in laatste twee open moskeeën

De toegang tot Moskee al-Haram in Mekka en Moskee al-Nabawy in Medina is daarmee ook opgeschort

Het is niet meer mogelijk de moskee te betreden of het gebed te verrichten op de buitenpleinen van de grote moskeeën in Mekka en Medina. De maatregel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, meldt staatspersbureau SPA vrijdagochtend.





Eerder schortte Saoedi-Arabië de gemeenschappelijke gebeden op in andere moskeeën in het land , met uitzondering van Moskee al-Haram en Moskee al-Nabawy. Met dit laatste besluit zijn alle moskeeën in het Islamitische land gesloten. De oproep tot het gebed zal mensen opdragen om thuis te bidden in plaats van naar de moskee te komen, meldt SPA.





Het aantal bevestigde besmettingsgevallen van het virus in het land bedraagt ​​274.

