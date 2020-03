Dodental door coronavirus Spanje boven de 1000

buitenland 20 mrt 12:35

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Spanje is de duizend voorbij. Het totale aantal mensen dat besmet is geraakt nadert de 20. 000, meldden de autoriteiten vrijdag.





Spanje behoort tot de Europese landen die het zwaarst zijn getroffen door het virus. Italië heeft wereldwijd de meeste slachtoffers gemeld. Daar stierven zeker 3405 patiënten met het virus. © ANP 2020 In het Zuid-Europese land zijn inmiddels zeker 1002 mensen met het virus overleden. Dat waren er donderdag nog 767. Het aantal mensen bij wie is vastgesteld dat ze het virus hebben, groeide in een dag van 17.147 naar 19.980.