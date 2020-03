Marokko: Wetsvoorstel tegen nepnieuws op sociale netwerken goedgekeurd

De ministerraad heeft donderdag wetsvoorstel 22.20 betreffende het gebruik van sociale netwerken, omroepnetwerken en soortgelijke netwerken onderzocht en goedgekeurd

Dat meldt El Hassan Abyaba (Regeringswoordvoerder en Minister van Cultuur, Jeugd en Sport) tijdens een persconferentie na de zitting van de regeringsraad. Volgens Abyaba is het wetsvoorstel gericht op het tegengaan van nieuwe trends in computercriminaliteit zonder daarbij de vrijheid van digitale communicatie te schenden, een vorm van vrijheid van meningsuiting die wordt gegarandeerd door de Marokkaanse grondwet.





Het nieuwe wetsvoorstel lijkt het vooral gemunt te hebben op de verspreiding van nepnieuws via sociale netwerken. Het tekst bevat nieuwe bepalingen die in wezen de vrijheid van digitale communicatie waarborgen, op voorwaarde dat de in de wet verankerde belangen niet worden geschaad. In de praktijk betekent het dat iemand vervolgd kan worden als gedrag op het internet leidt tot het verstoren van de openbare orde of op welke manier dan ook van invloed is op de algemene veiligheid.





De tekst voorziet ook in administratieve sancties tegen aanbieders van sociale netwerken die hun verplichtingen niet nakomen.





Nepnieuws tijdens corona-epidemie

De toename van nepnieuws is een doorn in het oog van de Marokkaanse autoriteiten. Dat blijkt ook gedurende de uitbraak van het coronavirus. De Marokkaanse autoriteiten treden hard op tegen personen die onrust veroorzaken met het verspreiden van nepnieuws. De politie heeft woensdag een 48-jarige vrouw uit Fez opgepakt voor het publiceren van video's waarin ze het bestaan van het dodelijke longvirus COVID-19 ontkende.





Begin februari werd in Fez een vrouw gearresteerd nadat ze in een video beweerde dat het personeel van een Chinees restaurant in Fez besmet was met het coronavirus. De horecaondernemer moest door alle commotie de deuren sluiten en deed aangifte.



Ook ontstond veel ophef nadat een man in een video onterecht beweerde dat bij Marokkaanse repatrianten het coronavirus was vastgesteld. De man verscheen in de video gekleed in beschermende kleding en mondkapje en beweerde werkzaam te zijn in het Sidi Said Ziekenhuis in Meknes, waar de repatrianten werden opgenomen na terugkomst uit het Chinese Wuhan





In Tetouan werd een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens het verspreiden van nepnieuws.

