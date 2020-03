De Turkse Minister van Volksgezondheid meldde 168 nieuwe besmettingsgevallen, waarmee het totaal is opgelopen tot 359

Minister Fahrettin Koca zei op Twitter dat een 85-jarige vrouw aan het virus was bezweken.









Hij voegde eraan toe dat 168 van de 1.981 onderzochte personen in de afgelopen 24 uur positief werden getest. "Onze pijn is toegenomen, maar we zullen slagen", schreef Koca.

