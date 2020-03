Leger moet ervoor zorgen dat Lombardije op slot blijft

Het Italiaanse leger gaat erop toezien dat de noordelijke regio Lombardije, die zwaar is getroffen door het coronavirus, op slot blijft.

© ANP 2020

De gouverneur van Lombardije, Attilio Fontana, zei dat de regering in Rome heeft ingestemd met het verzoek van de regio om militairen te laten patrouilleren. Fontana zei dat 114 militairen worden ingezet. "Dat is nog te weinig, maar het is wel positief."Italië is met ruim 3400 doden het zwaarst getroffen land ter wereld door het coronavirus. In het noorden van het land eiste de longziekte Covid-19 ongeveer 3000 levens.