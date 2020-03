Alle binnenlandse vluchten, treinen, bussen en taxi's zijn voor 14 dagen opgeschort

Dat meldt het Saoedische Ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag via staatspersbureau SPA. De maatregel is om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. De maatregel gaat in vanaf zaterdag 21 maart.





In Saoedi-Arabië zijn ​​274 coronabesmettingen bevestigd en geen doden.

