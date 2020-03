Marokko koopt volledige voorraad antimalaria-medicijn voor inzet tegen coronavirus

Het gaat om het medicijn Nivaquine van het Franse bedrijf Sanofi

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft de volledige voorraad Nivaquine opgekocht, een antimalaria-middel op basis van Chloroquine , dat meldt de Franse nieuwsdienst RFI. Het medicijn van het Franse bedrijf wordt geproduceerd in fabrieken in Casablanca.





Sanofi Maroc heeft aan RFI bevestigd dat de productie van het medicijn inmiddels is verdubbeld. Woensdag maakte de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani bekend dat alle coronavirus-patiënten worden behandeld met Plaquenil, een ander medicijn op basis van Chloroquine.









El Othmani nuanceerde zijn eerdere bericht en zei later dat de effectiviteit van het medicijn nog onvoldoende is bewezen. "Het gebruik van deze stof in verschillende landen staat nog in de kinderschoenen en er is onvoldoende bewijs voor de doeltreffendheid ervan bij de behandeling van deze ziekte".





Volgens RFI was de door Marokko gekochte voorraad Nivaquine in eerste instantie bedoeld voor inzet tegen malaria in de Marokkaanse Sahara. Uit vrees voor een eventueel voorraadtekort gaat Marokko een ander antimalaria-middel inzetten in de Sahara. Het medicijn ASAQ, op basis van Artemisinine, wordt in ongeveer dertig landen op het continent verkocht en is ruim voorradig.

