Coronabesmettingen in Marokko opgelopen tot 74

De Marokkaanse autoriteiten hebben vrijdag nog eens acht nieuwe coronabesmettingen bevestigd.

Daarmee is het totaal aantal besmettingen in Marokko opgelopen tot 74 gevallen. Het betreft zes gevallen in Meknes, 1 in Sale en 1 in Kenitra.









In Marokko zijn tot nu toe drie patiënten overleden aan het dodelijke longvirus COVID-19: een 89-jarige vrouw die in februari vanuit Italië in Marokko aankwam en een 75-jarige man uit Sale. Beide patiënten hadden onderliggende gezondheidsproblemen.





Het derde en laatste dodelijke slachtoffer is een een 39-jarige man uit Casablanca

