Ook Jordanië en Tunesië gaan op slot

Een aantal Arabische landen neemt verdere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

© ANP/Marokko.nl 2020

In Tunesië kondigde de regering aan dat het land 'op slot' gaat. Tunesiërs mogen alleen de deur uitgaan als dat noodzakelijk is. In Tunesië zijn 54 besmettingen bevestigd en één dode gevallen.Jordanië gaat vanaf zaterdag op slot. Alle winkels moeten dichtblijven. In Jordanië zijn 69 besmettingen bevestigd en geen doden gemeld.