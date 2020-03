Arabische Emiraten melden eerste twee coronadoden

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn de eerste twee doden gevallen door het nieuwe coronavirus.

Dat meldt staatspersbureau WAM vrijdag. Een van de twee slachtoffers is een 78-jarige Arabier die vanuit Europa in de VAE was gearriveerd. Volgens WAM stierf hij aan een hartaanval en complicaties die waren ontstaan door het coronavirus.Het andere sterfgeval betreft een 58-jarige Aziatische man die woonde in de Golfstaat. Hij was hart- en nierpatiënt.In de VAE is bij 140 mensen het coronavirus vastgesteld. Als maatregel gelden restricties voor passagiersvluchten die het land binnenkomen.In de hele Golfregio zijn meer dan 1300 gevallen bekend.