Dodental Spanje stijgt met bijna een derde

Het aantal coronadoden in Spanje is in een etmaal met bijna een derde gestegen naar 1326. Dat maakten de autoriteiten zaterdag bekend.





Vrijdag sprong het aantal sterfgevallen al naar boven de duizend. Spanje in na Italië het zwaarst getroffen Europese land. Het aantal besmettingen met het coronavirus nam in 24 uur toe met een kwart, van net geen 20.000 naar bijna 25.000. Het aantal besmettingen en doden blijft maar groeien. In Portugal overleden in 24 uur tijd zes mensen aan de gevolgen van het virus. Dat is een verdubbeling, het dodental staat nu op twaalf. Het land heeft inmiddels 1280 besmettingen geregistreerd.