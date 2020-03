Busvervoer in Marokko vanaf maandag opgeschort

Dat meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag. De maategel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Alle kaartverkopen voor ritten na maandag zijn gestopt.

Omdat het aantal lokale besmettingen in Marokko begint toe te nemen is donderdag de noodtoestand uitgeroepen. De lockdown ging vrijdag om 18:00 uur tot nader order in. Het is sindsdien alleen toegestaan naar buiten te gaan als daar een gegronde reden voor is.