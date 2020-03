Gaza pleit voor medische noodhulp te midden van coronacrisis

Het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid roept internationale hulporganisaties op te voorzien in de dringende medische behoeften in de strijd tegen het coronavirus

De volledig van de buitenwereld afgesloten Gazastrook pleitte vrijdag voor medische noodhulp van humanitaire organisaties over de hele wereld om het coronavirus te bestrijden. "We willen dat internationale hulporganisaties voorzien in dringende medische behoeften zoals ademhalingsapparatuur, intensive care-apparaten, medicijnen en beschermende uitrusting in de strijd tegen COVID-19", zei het Ministerie van Volksgezondheid in Gaza.





Zo'n 1.200 reizigers die Gaza vanuit het buitenland zijn binnengekomen worden in 18 verschillende centra in quarantaine gehouden. Het onderwijs is in de Gazstrook opgeschort en scholieren worden met live-uitzendingen op radio- en sociale netwerksites voortgezet.





Gaza verkeert al 13 jaar in lockdown doordat Israël het gebied heeft afgesloten en de economie van de kustenclave heeft verbrijzeld. Zo'n 2 miljoen inwoners zitten vast in de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Toegang tot basisvoorzieningen is vrijwel onmogelijk.

© MAROKKO.NL 2020